العالم اليوم - وسائل إعلام رسمية: خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 01:19 مساءً - نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المرشد آية الله علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط من بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

وفي مارس، وضعت السعودية وإيران حدا لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.