أوكرانيا: هجوم جديد على كييف بصواريخ باليستية وS300 وS400

جدة - نرمين السيد - ودوت صافرات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب، وسمعت عدة انفجارات فى العاصمة كييف، وانطلاق صافرات إنذار أنظمة الدفاع الجوى.

ودعت أوكرانيا السكان للبقاء فى الملاجئ، بعد الانفجارات بعدة مناطق بالعاصمة كييف.

وقال سيرجى بوبكو، نائب رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، إن العاصمة تعرضت فى ليلة 28 مايو، لأكبر هجوم بالطائرات بدون طيار منذ اندلاع الأعمال القتالية.