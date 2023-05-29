صافرات الإنذار تدوى فى كييف وإعلان حالة التأهب

جدة - نرمين السيد - وأفادت القناة بسماع عدة انفجارات فى العاصمة كييف، وانطلاق صافرات إنذار أنظمة الدفاع الجوى. ودعت أوكرانيا السكان للبقاء فى الملاجئ، بعد الانفجارات بعدة مناطق بالعاصمة كييف. وقال سيرجى بوبكو، نائب رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، إن العاصمة تعرضت فى ليلة 28 مايو، لأكبر هجوم بالطائرات بدون طيار منذ اندلاع الأعمال القتالية.

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