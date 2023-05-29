الفلبين: إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بسبب «ماوار»

جدة - نرمين السيد - ووضعت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الإثنين - قرابة 14 ألفا من أفراد الجيش والشرطة وخفر السواحل فى وضع الاستعداد لتقديم المساعدة إلى السلطات المحلية فى التجاوب مع الإعصار.

وتابعت الشبكة، أنه من المتوقع ارتفاع أعداد من يتم إجلائهم من منازلهم بجزيرة "لوزون" استعدادا لوصول الإعصار مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة، ما قد يتسبب أيضا فى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.