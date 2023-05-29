بوتين يوقع وثيقة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها فى باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التى يتم حشدها فى شرق أوروبا. وشملت الاتفاقية حلف شمال الأطلسى "الناتو" من جهة وحلف "وارسو" بقيادة الاتحاد السوفييتى من جهة أخرى.

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