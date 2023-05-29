العالم اليوم - حارس باريس سان جرمان في العناية المركزة بعد "حادث الحصان"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 02:16 مساءً - ظل سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي في العناية المركزة، الإثنين، بعد تعرضه لحادث بسبب حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي يجمع بين الأجواء الدينية والاحتفالية، جنوبي إسبانيا.

وقالت عائلة ريكو في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه عانى "من حادث خطير بعد اصطدام حصان وعربته به"، بينما ذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن ريكو كان يمتطي حصانا بنفسه.

وكان الحارس الإسباني، الذي بدأ مسيرته مع إشبيلية، قد حصل على إذن من باريس سان جرمان للمشاركة في هذا الحدث.

تصريحات من أسرة ريكو

• "سيرجيو في أيد أمينة ويقاتل من أجل التعافي بينما يتلقى أفضل رعاية من الفريق الطبي في مستشفى فيرخن ديلروسيو".

• "يجب أن نتوخى الحذر خاصة خلال الـ48 ساعة المقبلة".

• "نحن الآن في انتظار النتائج الطبية التي نأمل أن تكون إيجابية حتى نبلغكم بتحسنه في أسرع وقت ممكن".

وفي كل ربيع، يلتقي مئات الآلاف في ضريح مقدس بحدث يجمع بين الأجواء الروحانية الدينية والألوان الاحتفالية في الأندلس.

وانضم الحارس الإسباني (29 عاما) إلى باريس سان جرمان في 2020، بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد.