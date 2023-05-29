آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن آليات الاحتلال توغلت شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، انطلاقا من موقع ملكة، وقامت بأعمال تجريف، وسط إطلاق نار، وقنابل دخانية، وقنابل غاز سام مسيل للدموع، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المكان.
وأضافت: كما توغلت عدة آليات عسكرية فى أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع فى المنطقة المستهدفة.
يشار إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد التوغل فى أراضى المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.
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