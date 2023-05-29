رئيس الوزراء الإسبانى يعلن انتخابات تشريعية مبكرة فى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع فى إسبانيا، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الإقليمية والبلدية، والتى ستعد نتائجها مقياسًا للانتخابات العامة، التى كان مقررًا إجراؤها فى نهاية العام.
وجرى التصويت فى 12 منطقة و8 آلاف بلدة ومدينة، يدير معظمها حاليًا حزب العمال الاشتراكى الإسبانى الحاكم.
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