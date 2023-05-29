الركود التضخمى يضرب بريطانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وحذر الخبراء الاقتصاديين من استمرار صعود التضخم، مؤكدين من أن عدم النجاح فى مواجهة التضخم والركود يمكن أن يكبد حزب المحافظين الاستحقاق المقبل.

كذلك، توقعوا أن يضطر بنك إنجلترا لدفع الاقتصاد البريطانى إلى الركود لترويض التضخم الذى يضرب البلاد تزامنا مع الانتخابات العامة المقبلة.