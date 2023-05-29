توغل صهيوني شرق غزة ورفح

توغل صهيوني شرق غزة ورفحجرفت، صباح اليوم الاثنين، آليات عسكرية صهيونية أراضي المواطنين الفلسطينيين المحاذية للسياج الأمني شرقي مدينتي غزة ورفح.

وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بتوغل سبع جرافات وباقرين (حفار)، بإسناد من دبابتين؛ انطلاقًا من بوابة "ملكة" مسافة محدودة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأوضحت أن جرافات الاحتلال المتوغلة تنفذ أعمال تجريف على بعد نحو 50 مترًا من السياج الأمني.

وأشارت إلى وجود آليات أخري تتمركز داخل الأراضي المحتلة تساند الآليات المتوغلة.

وفي رفح،ذكرت الوكالة أن توغلًا مماثلًا تشهده المناطق الشرقية للمدينة، عبر أربع جرافات وكباشين تساندهم دبابتين.

وقالت أن طائرات مُسيرة لجيش الاحتلال تُحلق في أجواء منطقتي التوغل في غزة ورفح.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس؛ بالتزامن مع إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي القطاع؛ دون إصابات.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضِِِ زراعية وتطلق النار صوب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية.