العالم اليوم - تشلسي يحسم الجدل.. ويعلن اسم مدربه الجديد

انتم الان تتابعون خبر تشلسي يحسم الجدل.. ويعلن اسم مدربه الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 03:22 مساءً - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وذكر تشلسي في بيان: "سيبدأ الأرجنتيني مهام عمله الجديد في أول يوليو 2023 وبعقد لمدة عامين، ويملك النادي بندا يسمح بالتمديد لعام إضافي".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تشلسي يحسم الجدل.. ويعلن اسم مدربه الجديد .. في رعاية الله وحفظة