لافروف: لم يتم الوفاء بمطالب روسيا فى اتفاقية الحبوب حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة، مؤكدا أن اتفاقية الحبوب لن تكون ذات جدوى إذا لم يحدث تغيير حقيقى.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجارى، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.