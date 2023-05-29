فرنسا تعلن حظر «تويتر» بالاتحاد الأوروبى حال مخالفة القواعد

جدة - نرمين السيد - وقال بارو - فى تصريح اليوم - "إذا لم يحترم تويتر قواعدنا، وفى حالة تكرار المخالفة، فسيتم حظره من الاتحاد الأوروبى".
يأتى ذلك بعد إعلان تويتر الانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبى للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامى عبر الإنترنت، لكن "تعهداتها لا تزال قائمة"، حسبما ذكر مفوض الاتحاد الأوروبى للصناعة، تييرى بريتون، فى تغريدة على الشبكة الاجتماعية التى يملكها، إيلون ماسك.
وتم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة عام 2018، ووقعتها ثلاثون منصة، منها ميتا وجوجل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين فى الدعاية وتقصى الحقائق ومنظمات غير حكومية.
وشارك الموقعون فى صياغة النص الذى يتضمن حوالى أربعين تعهدا بهدف تحسين التعاون مع تقصى الحقائق وحرمان المواقع التى تبث أخبارا كاذبة من الإعلانات.
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