لافروف: القوات الروسية لديها قدرة الرد على خطط الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف: "بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن تكونا فى طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، حسنا، ربما هنا، أولا وقبل كل شيء، لإرضاء الرغبة فى الهيمنة لدى أمريكا. تسعى هذه الدول بنشاط إلى اتباع خط واشنطن فى الشؤون الأوروبية. أما بالنسبة لرد فعلنا، فلا شك لدى فى أن قواتنا المسلحة قادرة على الرد على هذا".

وخلال قمة مجموعة السبع فى هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكى جو بايدن خطط فلوديمير زيلينسكى لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".

ووفقًا لمستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".

يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أى شحنة تحتوى على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسى.