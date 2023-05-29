روسيا تضع السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام على قائمة المطلوبين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، وضع السناتور الأمريكى ليندسى جراهام على قائمة المطلوبين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".





وبحسب الوكالة الروسية، تقول قاعدة بيانات وزارة الدخلية إن "جراهام ليندسى أولين، أمريكى، من مواليد 9 يوليو 1955، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائى"، لافتة إلى أن جراهام ظهر فى المقطع وهو يقول: "الروس يموتون"، وقال بعدها إن الدعم الأمريكى لأوكرانيا هو أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد انتقاد روسيا لتصريحات السيناتور الأمريكى، نشرت أوكرانيا التسجيل المصور الكامل للقاء والذى أظهر أن التصريحين لا صلة لهما ببعض.

وفى لقاء مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قال السناتور جراهام، إن مقتل الروس خلال الصراع فى أوكرانيا هو "أفضل استثمار" لواشنطن.

ومن جانبها، قالت سلطات التحقيق الروسية، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا حول تصريحات جراهام، ولم تحدد ما هى الجريمة التى يشتبه فى أنه ارتكبها. واستنكر جراهام انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلاً إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التى يتمتع بها الأوكرانيون بمساعدة واشنطن.

ووصف دميترى بيسكوف، المتحدث الرسمى باسم الكرملين، كلمات جراهام بأنها "عار على الولايات المتحدة".

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، فى تعليقها على تصريحات السناتور الأمريكى، إن مثل هذه الأطروحة حول مقتل الروس "تم تكريسها منذ فترة طويلة فى الولايات المتحدة".

واستنكر جراهام، أمس الأحد، انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلًا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التى يتمتع بها الأوكرانيون فى مواجهة الغزو الروسى بمساعدة واشنطن.

يذكر أن جراهام هو سناتور جمهورى عن ولاية ساوث كارولاينا، ومعروف بتبنيه لآراء متشددة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ودافع بقوة من قبل عن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا فى مواجهة روسيا.