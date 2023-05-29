رئيس تيار الحكمة العراقى: مصر شقيقة العرب الكبرى ونسعى للاستفادة من تجربتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحكيم، خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته الجارية لمصر، اليوم الإثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تمثل ركيزة مهمة للمسار التنموى لبلاده، مؤكدًا انفتاح بغداد على مختلف الشراكات فى المنطقة.

وأشار إلى أنه ناقش خلال زيارته، الدور الذى يلعبه الأزهر الشريف على مستوى تعزيز الاعتدال ومكافحة التطرف الفكرى والإرهابى، مؤكدًا أنه تم تقديم دعوة لشيخ الأزهر من أجل زيارة العراق.

ولفت إلى أن هناك فهمًا مشتركًا بين كل من مصر والعراق حول أهمية العلاقات التى تجمع البلدين، مشددًا على أن العمل والتنمية يعد المسار الصحيح لضمان الرخاء للشعوب، وأن مؤتمر بغداد مثّل مصدرًا مهمًا للتفاهمات الإقليمية فيما يتعلق بالعمل التنموى.

وذكر رئيس تيار الحكمة أن التجربة المصرية تعد نموذجًا رائدًا على مستوى التنمية والإعمار، لافتًا إلى أنه يمكن للعراق الاستفادة من خبرات الشركات المصرية فى هذا المجال.

وحول المشهد السياسى العراقى، قال الحكيم، إن التيار الصدرى يظل شريكًا مهمًا فى العملية السياسية، مضيفًا أن هناك سياسيين عراقيين نجحوا من خلال عملهم فى وضع العراق على المسار التنموى.

وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، استقبل، أمس الأحد، رئيس تيار الحكمة العراقى، فى حضور سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب أحمد الدليمى، السفير العراقى بالقاهرة، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى للرئاسة المصرية.

وأكد "السيسى"، خلال اللقاء، اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، مشددًا على أن دعم جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، يأتى فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنًا فى هذا الصدد الدور البنّاء الذى يقوم به "الحكيم" للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى العراق.