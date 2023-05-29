القاهرة الإخبارية: رئيس تيار الحكمة العراقى يعرب عن تقديره للقيادة المصرية

جدة - نرمين السيد - قالت هبة التميمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، أمس الأحد، شهد تقديرا من جانب "الحكيم" للجهود المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والدور المحورى الذى تلعبه القاهرة لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية.





وأضافت أن العراق اختلفت أحواله عما كانت قبل عقدين من الزمان، وذلك بفضل التعاون الذى يجده إقليميًا، مشيرة إلى أن زيارة "الحكيم" ركزت أيضًا على العديد من الأمور التنموية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق فى العديد من المجالات.

وأشارت إلى أن "الحكيم" تناول خلال زيارته لمصر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبالأخص تلك التى تتعلق بشُح المياه وسُبل مواجهته، ومكافحة المخدرات.

وكان رئيس تيار الحكمة العراقي، قد أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذى يمثله الرئيس السيسى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل.

وذكر "الحكيم" أن بلاده تتطلع لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الدولتين الشقيقتين، التى تقوم على أُسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية فى المجالات كافة.