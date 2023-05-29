العالم اليوم - بالفيديو.. 18 مصابا بعد اندلاع حريق بمبنى حكومي في القاهرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. 18 مصابا بعد اندلاع حريق بمبنى حكومي في القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 05:16 مساءً - أصيب 18 شخصا بعد اندلاع حريق في مبنى حكومي من 7 طوابق في القاهرة، الإثنين، حسبما أفاد مصدر أمني مصري.

وقال المصدر إن الحريق نشب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوبي العاصمة، وإن الإصابات تتراوح بين الاختناق والحروق السطحية.

وأشار بيان لوزارة الداخلية المصرية إلى أن "الفحص المبدئي أظهر أن ماسا كهربائيا في جهاز تكييف بالطابق الثالث وراء نشوب الحريق".

وامتدت النيران إلى أكثر من طابق، بينما تضرر جزء كبير من واجهة المبنى من جراء الحريق.

وتم إخلاء المبنى من الموظفين والزوار، بينما تصاعدت الأدخنة من داخله.

وأضاف المصدر أن السلطات أرسلت 10 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وفي وقت لاحق أعلنت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة عن السيطرة على الحريق.