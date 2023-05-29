العالم اليوم - روسيا تحذر: اتفاق حبوب سينهار إذا لم يتم تحقيق مصالحنا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 05:16 مساءً - حذرت روسيا، الاثنين، إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن، ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو، لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، "إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أن الاتفاق لم يعد يعمل".

ويتطلب الاتفاق الذي أُبرم في يوليو العام الماضي من الأمم المتحدة مساعدة روسيا، في تذليل أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف لافروف أن ذلك الاتفاق لم يتحقق "مطلقا".

وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا، في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد انطلاق شرارة الحرب في فبراير 2022.

ووافقت موسكو هذا الشهر على تمديد اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو، لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.

وقال لافروف إنه لم يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.