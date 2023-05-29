الاحتلال يهدم منزلين فى بيت لحم وأريحا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس قروى أرطاس لطفى أسعد، فى بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "واد عميرة" وهدمت منزلا تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، منزلا مأهولا شرق مدينة أريحا.
وقالت بلدية أريحا فى بيان، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت منطقة "سما أريحا" شرق المدينة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، يعود لمواطن مقدسى، وذلك بحجة عدم الترخيص.
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