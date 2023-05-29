الأمم المتحدة: وصلنا بمساعداتنا لـ5.4 مليون شخص فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، فى بيان اليوم الاثنين، بأنه تم الوصول إلى 5.4 مليون شخص تلقوا المساعدة، بزيادة نحو 800 ألف شخص عن عدد الذين تلقوا المساعدة بنهاية مارس الماضى، علمًا بأن أكثر من 60 فى المئة من الذين تم الوصول إليهم من النساء والفتيات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





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