الدفاع الروسية: تصفية 425 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، إنه "فى محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتى تخريب واستطلاع أوكرانية فى منطقة خاركوف ولوجانسك، وتصفية نحو 65 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر".

وأضاف أنه "فى محور كراسنى ليمانسك، تم تصفية نحو 55 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع.. وفى محور دونيتسك، تم تصفية 145 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاورتز فى منطقة أورلوفكا، وتدمير رادار أمريكى الصنع، كما تم تدمير مستودعى ذخيرة للقوات الأوكرانية".

وتابع: "وفقدت القوات الأوكرانية فى محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيا نحو 140 جنديا، وتم تدمير مدفعى هاوتزر، كما تم تدمير مستودع ذخيرة"، وتصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر فى خيرسون"، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز، و13 قاذفة صواريخ، كما تم تدمير 14 مسيرة أوكرانية فى لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا.