تراجع الناتج المحلى.. شبح الركود يهدد الاقتصاد الألمانى الأكبر فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - اقتصاد ألمانيا الأكبر فى أوروبا، الذى يسبق الاقتصادات المتقدمة كافة، بات يتهدده خطر الركود، فماذا يعنى ركود الاقتصاد وما الذى ينتظره الاقتصاد الصناعى الأهم فى أوروبا، بعد سيطرة الركود عليه.





وأبرز تقرير تلفزيونى عرضته شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أسباب وتداعيات وقوع الاقتصاد الألمانى فى غياهب الركود. برلين كشفت عن تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.% فى الربع الأول من 2023 بعد تراجعه بنسبة 5.% فى الربع الأخير من عام2022، ويعرف تسجيل انكماش لربعين ماليين متتالين بالركود التقنى، وقد تعرضت له ألمانيا عام 2020 جراء جائحة كورونا. ولا يوجد اتفاق على تعريف واحد للركود الاقتصادى، فتذهب مرجعيات إلى أنه يمثل انخفاضا واسعا فى النشاط الاقتصادى كمعدلات الإنتاج والتوظيف والداخل الحقيقى وغيرها، ويستمر لفترة تقدر ببضعة أشهر. البنك الدولى يعرف الركود بأنه انكماش اقتصادات العديد من الدول الكبرى فى ذات الوقت، بالإضافة إلى مؤشرات مستمرة على ضعف النمو العالمى وتباطؤ نسب الناتج المحلى وارتفاع البطالة مع انخفاض الطلب الكلى على السلع والخدمات.

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