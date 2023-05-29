رئيس أرمينيا: غير راضين عن نتائج المحادثات مع روسيا حول ممر لاتشين

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، أن بلاده غير راضية عن نتائج المحادثات التى عُقِدَت مع الجانب الروسى فى موسكو، يوم 25 مايو الجارى، حول إعادة فتح ممر «لاتشين»، الرابط بين أرمينيا وإقليم «ناجورنو قره باخ»، المتنازع عليه مع أذربيجان، مضيفًا أن حكومته طالبت بمزيد من التوضيحات حول تصريحات الرئيس الأذرى، إلهام علييف الأخيرة بخصوص قضية ترسيم الحدود.





وقال رئيس الحكومة الأرمينية، خلال خطابه أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «أذكر أن أحد مواضيع المناقشة كان يتعلق بالحالة الإنسانية الحالية فى ناجورنو قره باخ، والحصار غير القانونى لممر لاتشين، لقد ناقشنا هذه المسألة مع زملائنا الروس، لا أستطيع القول إن نتائج هذه المناقشة مُرضية».

وأضاف «باشينيان»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «أرمنبريس» الأرمينية، «أنه لأمر محزن للغاية أن إغلاق ممر لاتشين تم فى حضور قوات حفظ السلام الروسية، سنواصل التفاوض مع شركائنا الروس لحل هذا الوضع».

يُذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، التقى برئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، فى قصر الرئاسة الروسى «الكرملين»، يوم الخميس الماضى، بعد انعقاد المجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى فى موسكو.

وأكد الرئيس الروسى، خلال المحادثات، أن موقف موسكو بشأن ممر «لاتشين» لم يتغير، وجاء تأكيد بوتين ردًا على تصريحات رئيس وزراء أرمينيا بأن الوضع فى منطقة ممر «لاتشين» لا يزال متوتراً.

وحول تصريحات رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أمس الأحد، بخصوص قضية ترسيم الحدود، التى أشار فيها إلى أن ترسيم الحدود الأرمينية الأذرية يجب أن يتم فقط بموجب شروط أذربيجان، قال «باشينيان» إن «تصريح علييف الأخير يتطلب توضيحاً، حول ما إذا كان الجانب الأذرى سيتخلى عن اتفاقيات بروكسل أم لا».

وتابع: «أعتقد أنه يجب على كل من أذربيجان والشركاء الدوليين على الأقل، توضيح ما إذا كان هذا يعنى التخلى عن الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى بروكسل، يجب أن نحصل حقاً على إجابة على هذا السؤال من شركائنا».

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا، خلال اجتماع فى بروكسل، على الاعتراف المتبادل بالسلامة الإقليمية لكل منهما، حيث من المفترض أن تعترف أرمينيا بسيادة أذربيجان على 86.6 ألف كيلومتر مربع من الإقليم المتنازع عليه، انطلاقًا من حقيقة أن أذربيجان مستعدة للاعتراف بسيادة أرمينيا على 29.8 ألف كيلومتر مربع من الإقليم.

وأعرب «باشينيان» فى وقت سابق، عن استعداده للاعتراف بوحدة أراضى أذربيجان، التى تشمل إقليم قره باخ، لكن بشرط ضمان أمن السكان الأرمن هناك.