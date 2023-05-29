الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءا من الخميس المقبل، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن فى جلسة مراسمية خاصة يعقدها المجلس ويستعرض فيها خطة العمل المقترحة للمجلس خلال شهر يونيو المقبل.





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