العالم اليوم - "غنيت ولمّيت الأجرة".. فيديو طريف لتامر حسني في طائرة أردنية

انتم الان تتابعون خبر "غنيت ولمّيت الأجرة".. فيديو طريف لتامر حسني في طائرة أردنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 08:16 مساءً - ظهر الفنان تامر حسني مع مجموعة ركاب على متن طائرة أردنية في موقف طريف، تفاعل معه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر حسني الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق: "بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة، وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي".

وأضاف: "روحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت، ولميت الأجرة وطلعنا، نورتوا مصر يا غاليين".

ويستعد حسني لإقامة حفل ضخم "مجاني" في ستاد عمّان الدولي بالعاصمة الأردنية، الإثنين، رفقة الفنانين راغب علامة وأحمد سعد وديانا كرزون وزين عوض، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ويشتهر الفنان المصري بمواقفه الطريفة مع محبيه التي عادة ما يشاركها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظى بمحبة وإعجاب الملايين في عربيا وعالميا.