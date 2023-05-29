العالم اليوم - فيديو مؤثر لعامل مصري بالأردن بعدما جرفت السيول خلايا النحل

انتم الان تتابعون خبر فيديو مؤثر لعامل مصري بالأردن بعدما جرفت السيول خلايا النحل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 08:16 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل مصري يوثق حجم الخسائر التي لحقت بـ"منحل"، جراء السيول التي غمرت منطقة الأزرق الأردنية، الإثنين، والتي جرفت 350 خلية نحل، وألحقت خسائر مادية بمالكها.

وتداول أردنيون مقطع فيديو صوره العامل المصري الذي يشرف على هذه المناحل في المنطقة، ليوثق حجم الضرر الواقع على مالك المناحل، وتفاعلوا مع مشاعر هذا العامل في نقله الخبر، والحزب باديا على صوته.

بدوره، قام مالك "مناحل أبو زريق" التي تعرضت لهذه الخسائر، عبد الله أبو زريق، بنشر الفيديو عبر الصفحة الخاصة للمناحل على منصة فيسبوك، حيث تداوله الأردنيون بشكل واسع، متمنين أن يعوضه الله عن خسائره، وأثنوا على نُبل مشاعر العامل التي ظهرت من خلال الفيديو.

وكشف أبو زريق تفاصيل ما حدث لموقع "دوت الخليج"، موضحا أن "خسائره المادية تقدر بـ 70 ألف دينار أردني (98.5 ألف دولار)"، لافتا إلى أن "منسوب المياه ارتفع لأكثر من متر، وسحب جميع خلايا النحل".

وأكد الرجل أنه "وصل إلى منطقة الأزرق قبل أسبوع، ولم يتوقع أن هطول أمطار غزيرة لهذه الدرجة، لتشكل سيولا قوية تجرف هذه الخلايا".

وأضاف: "لا يوجد خطأ على وزارة الزراعة مثلما يتم تداوله. المكان سليم مئة بالمئة، إلا أن الظروف الجوية المفاجئة كانت السبب الرئيسي وراء ما حدث".

وتابع: "أطلب العوض من الله، ولا أرغب في التعويض من قبل أي جهة رسمية، حتى لو أرادت وزارة الزراعة تعويضي فأنا لا أرغب بذلك".