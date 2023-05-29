ووصف "سانتشيث"، الذى قال مرارًا إنه يرغب فى الاستمرار فى منصبه حتى نهاية ولايته، خسارة أمس الأحد بأنها تصويت واضح بانعدام الثقة فى حكومته الائتلافية.
وفاز الحزب الشعبى الذى يتزعمه، ألبرتو نونيز فيخو، بسيطرة تامة على حكومتين إقليميتين، وقد يدير ست حكومات أخرى بالشراكة مع حزب اليمين المتطرف "فوكس"، الذى قال زعيمه، سانتياجو أباسكال، إنه مستعد لتشكيل تحالفات مع الحزب الشعبى. وجرت المنافسة على 12 منطقة بشكل إجمالى.
وأعلن سانتشيث إجراء انتخابات عامة فى 23 يوليو، قائلًا إنه شعر بأنه مجبر على "تحمل المسؤولية الشخصية عن النتائج".
وكان قد قال فى وقت سابق إن الانتخابات ستجرى فى ديسمبر، بالقرب من نهاية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى التى ستتولاها إسبانيا، بدءًا من الأول من يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكومة إسبانيا تدعو لانتخابات مبكرة بعد هزيمتها فى اقتراع إقليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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