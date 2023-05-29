حكومة إسبانيا تدعو لانتخابات مبكرة بعد هزيمتها فى اقتراع إقليمى

جدة - نرمين السيد - دعا الاشتراكى بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسبانى، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة، فى حين حثّ منافسه الرئيسى المحافظ الناخبين على التصويت له، بعدما عانت الأحزاب اليسارية من هزيمة منكرة فى الانتخابات الإقليمية والبلدية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووصف "سانتشيث"، الذى قال مرارًا إنه يرغب فى الاستمرار فى منصبه حتى نهاية ولايته، خسارة أمس الأحد بأنها تصويت واضح بانعدام الثقة فى حكومته الائتلافية.

وفاز الحزب الشعبى الذى يتزعمه، ألبرتو نونيز فيخو، بسيطرة تامة على حكومتين إقليميتين، وقد يدير ست حكومات أخرى بالشراكة مع حزب اليمين المتطرف "فوكس"، الذى قال زعيمه، سانتياجو أباسكال، إنه مستعد لتشكيل تحالفات مع الحزب الشعبى. وجرت المنافسة على 12 منطقة بشكل إجمالى.

وأعلن سانتشيث إجراء انتخابات عامة فى 23 يوليو، قائلًا إنه شعر بأنه مجبر على "تحمل المسؤولية الشخصية عن النتائج".

وكان قد قال فى وقت سابق إن الانتخابات ستجرى فى ديسمبر، بالقرب من نهاية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى التى ستتولاها إسبانيا، بدءًا من الأول من يوليو.