لافروف: استخدام العملات القومية للتسويات بين الدول سيكتسب زخما فى المستقبل

ولفت إلى أن موسكو بدأت بالفعل فى تحويل نشاط التسويات المالية إلى العملات القومية، ما يؤدى إلى تراجع حصة الدولار بشكل مُطرد.. وأشار، فى هذا الصدد، إلى طرح الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فكرة التركيز على تطوير آليات الدفع ستعتمد على القرارات والاتفاقيات التى سيتم وضعها بين البلدين، وليس المعتمدة على الدولار أو اليورو.
وأعلن لافروف أن 30 ألف طن من الأسمدة الروسية ستصل خلال الأيام المقبلة إلى ميناء مدينة مومباسا الكينى مجانا، موضحا أن تلك الأسمدة ستكون ذات أهمية كبيرة لأهداف الزراعة فى البلد الإفريقى بعد إجرائها عمليات المعالجة الخاصة بها على السماد.
وأضاف أن العديد من البلدان الأخرى التى تضررت من آليات الاتحاد الأوروبى، ستتلقى شحنات مماثلة من الأسمدة الروسية، منتقدا سياسات الاتحاد الأوروبى فيما يخص تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، واصفا إياها بأنها "إجراءات تخريبية مباشرة لأولويات الأمن الغذائى".
وكان وزير الخارجية الروسى قد وصل إلى العاصمة الكينية نيروبى، فى وقت سابق اليوم، فى زيارة عمل ضمن جولة إفريقية تشمل عددا من الدول.
يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج الروسية فى يوليو المقبل القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى.
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