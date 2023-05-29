العالم اليوم - الحكم على رئيس سابق بالسجن 14 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 09:22 مساءً - عاقب قاض رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس، الإثنين، بالسجن 14 عاما، لتفاوضه مع عصابات خلال فترة ولايته.

وكانت محاكمة فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا قد بدأت في أبريل الماضي.

وعدلت السلفادور قوانينها العام الماضي للسماح بإجراء المحاكمات الغيابية.

ووجه الادعاء لفونيس اتهامات بالارتباط بجهات غير مشروعة، وفشل في تنفيذ مهامه، لتفاوضه لإبرام هدنة مع العصابات عام 2012.

نفى فونيس التفاوض مع العصابات أو منح قادتها أي امتيازات.