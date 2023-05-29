أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقى يوم الإثنين، وذلك فى إطار زيارة التى يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وحيث تناول اللقاء أبرز التطورات فى العراق.





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