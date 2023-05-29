تونس تؤكد تمسكها بالعلاقات مع الدول الأوروبية فى إطار المصلحة المشتركة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، تمسّك بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبى فى إطار المصلحة المشتركة، مشدّدا على سيادة الدولة التونسية وضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع أى خروج عن النص.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى قيس سعيّد، بقصر قرطاج، اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار. وعلى صعيد آخر أشار الرئيس التونسى إلى المبادرة التى كان تقدّم بها بخصوص تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التى لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية. وأكد سعيد، أن الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها ومحدوديتها، فضلا عن أنها تقوم فقط على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

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