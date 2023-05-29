جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان من سماء كندا، جراء حرائق الغابات. وشهدت مقاطعة نوفا سكوشا الكندية حرائق كثيفة بالغابات، أسفر عنها دخان كثيف أدى إلى صعوبة فى حركة التنقلات. وحذرت وكالة مكافحة الحرائق بالغابات فى كيبيك من حرائق الغابات تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا وأنه خلال شهر إبريل المنصرم شهدت الغابات نحو 152 حريقًا للغابات منذ منتصف الشهر الماضى.

وشهدت ألبرتا خلال هذا الوقت حرائق ضخمة فى الغابات، والتى تسببت فى نزوح المئات من السكان من منازلهم، وقد أعلنت هيئة الإطفاء فى كيبيك أنها ستواصل تقديم المساعدات لألبرتا التى لازالت تعالج تبعات حرائق الغابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب حرائق الغابات.. أعمدة الدخان تغطى سماء كندا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.