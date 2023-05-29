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روسيا تقصف مطارات أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن قواتها المسلحة شنت هجوماً صاروخياً جماعياً على المطارات الأوكرانية. روسيا تقصف مطارات أوكرانياأعلنت روسيا اليوم الاثنين أن قواتها المسلحة شنت هجوماً صاروخياً جماعياً على المطارات الأوكرانية. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات. وأضاف بيان الوزارة "أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة ومراكز الردارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية". وتابع البيان: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم ضرب مركز قيادة الوحدة والمراقبة ومستودع للذخيرة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية". وأوضح البيان بحسب وكالة " سبوتنيك " الروسية أنه ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4371 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9324 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ 4934 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10527 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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