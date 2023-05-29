بوريل: روسيا لن تدخل فى مفاوضات ما لم تنتصر بالحرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب "بوريل" عن كونه "غير متفائل" بشأن ما يمكن أن يحدث فى الصراع هذا الصيف.
وتابع بوريل فى فعالية فى برشلونة "أرى أن لدى روسيا نية قاطعة لكسب الحرب.. روسيا لن تدخل فى مفاوضات ما لم تربح الحرب".
وألمح ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكرانى، فى وقتٍ سابق، الاثنين، إلى إمكانية حدوث تسوية فى أعقاب انتهاء الصراع الدائر منذ أكثر من عام بين موسكو وكييف، قائلًا إنه "ينبغى إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 100 و120 كيلومترًا داخل روسيا بطول حدودها مع أوكرانيا، فى إطار أى تسوية بعد الحرب"، وأن الأمر قد يتم بوجود "فرقة مراقبة دولية إلزامية فى المرحلة الأولى".
وشنّت موسكو، منذ 24 فبراير العام الماضى، عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، بدعوى تحرير إقليم الدونباس الانفصالى، إلا هناك أن مساعدات ودعمًا عسكريًا تلقته أوكرانيا من الغرب، وسع نطاق الصراع لتضم روسيا 4 مناطق هى خيرسون وزابوريجيا، ودونيتسك ولوهانسك، فى شمال شرق وجنوب أوكرانيا.
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