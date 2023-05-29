عاجل.. الرياض وواشنطن ترحبان بتمديد الهدنة فى السودان لمدة 5 أيام إضافية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بإعلان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ترحيبهما بتمديد الهدنة فى السودان لمدة 5 أيام إضافية.





وأعلن الجيش السودانى، أمس الأحد، بحث إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالى فى البلاد.

وكان الجيش السودانى قد أعلن، الأسبوع الماضى، توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار فى جدة، وذلك تقديرًا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفًا على المواطنين.

وقال الجيش السودانى إن الاتفاق شمل فقط الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين.

وشهد السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وفرار الملايين من المدنيين.