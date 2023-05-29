الملك يهنئ الرئيس التركي بإعادة انتخابه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه.
وأكد جلالته، في البرقية، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز السلام والازدهار إقليميا ودوليا.
وأعرب جلالته عن تمنياته للرئيس أردوغان بالتوفيق، وللشعب التركي الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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