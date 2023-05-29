العالم اليوم - تمديد وقف إطلاق النار في السودان.. وترحيب سعودي وأميركي

انتم الان تتابعون خبر تمديد وقف إطلاق النار في السودان.. وترحيب سعودي وأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 11:16 مساءً - أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، الإثنين، تمديد الهدنة في السودان التي تنتهي ليلا لمدة 5 أيام إضافية، من أجل "السماح ببذل جهود إنسانية إضافية".

ورحبت الرياض وواشنطن باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الاتفاق، الذي شابته العديد من الخروق على مدار الأيام القليلة الماضية.

ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخليا، ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.

والأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، استعدادها مناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني.

جاء ذلك بعد أن دعت السعودية والولايات المتحدة، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان، إلى مواصلة البحث للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية السعودية "تدعو المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو.. مما سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني".

وأضاف البيان: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وبدأت الهدنة بين طرفي الصراع الإثنين الماضي ولمدة 7 أيام، لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقا برعاية السعودية والولايات المتحدة.