تفعيل برنامج التطويف المركزى لخدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - فعَّلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين برئاسة شؤون الحرمين، بالتعاون مع المجلس التنسيقى لشركات أرباب الطوائف ومقدمى خدمة حجاج الخارج، "برنامج التطويف المركزى" لموسم حج هذا العام، والمعنى بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.





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