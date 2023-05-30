نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سقوط اردنية من على المدرج الروماني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 12:00 صباحاً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- اصيبت اليوم الاثنين فتاة جراء سقوطها من على المدرج الروماني في عمان . وقال مصدر : ان فتاة عشرينية سقطت من المدرج الروماني الواقع في الساحة الهاشمية بعمان ، مما ادى الى اصابتها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج . وبين المصدر : انه تم اجراء اللازم للفتاة ، والتحقيق جار لمعرفة التفاصيل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط اردنية من على المدرج الروماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.