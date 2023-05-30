العالم اليوم - ديوكوفيتش يثير الجدل برسالة "سياسية" في "رولان غاروس"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 12:22 صباحاً - أثار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الجدل الإثنين عندما كتب رسالة "كوسوفو قلب صربيا. أوقفوا العنف" على الكاميرا، بعد فوزه في الدور الأول من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكتب المصنف الثالث عالميا المولود في العاصمة الصربية بلغراد الرسالة باللغة الصربية بعد فوزه على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش في ملعب فيليب شاترييه الرئيسي.

وقال ديوكوفيتش (36 عاما) لوسائل إعلام صربية في البطولة "كوسوفو مهدنا ومعقلنا ومركز أهم الأشياء لبلدنا...هناك أسباب عديدة لكتابة ذلك على الكاميرا".

وأضاف: "أنا لست سياسيا وليست لدي أي نية للمشاركة في نقاشات سياسية، إنه موضوع حساس للغاية. بالطبع يؤلمني كثيرا كصربي أن أرى ما يحدث في كوسوفو والطريقة التي تم بها طرد شعبنا من مكاتب البلدية، لذلك هذا أقل ما يمكنني فعله".

وتابع: "لا أندم على شيء وسأفعل ذلك مرة أخرى لأن موقفي واضح. أنا ضد الحرب والعنف والصراع من أي نوع وقد أظهرت ذلك دائما علنا. بالطبع أتعاطف مع جميع الناس ولكن ما يحدث في كوسوفو هو سابقة في القانون الدولي".

وختم تابع المتوج بـ22 لقبا كبيرا قائلا: "كشخصية عامة ولكن أيضا كابن رجل ولد في كوسوفو أشعر بمسؤولية إضافية للتعبير عن دعمي لشعبنا وصربيا ككل".

ما الذي دفع ديوكوفيتش لكتابة "كوسوفو قلب صربيا"؟