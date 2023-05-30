العالم اليوم - بعدما حذرت النرويج منه.."الحوت الجاسوس" يظهر مجددا في السويد

انتم الان تتابعون خبر بعدما حذرت النرويج منه.."الحوت الجاسوس" يظهر مجددا في السويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 01:19 صباحاً - بعدما أثار تكهنات بأنه جاسوس مدرّب من البحرية الروسية لدى ظهوره ملفوفا بحزام في النرويج سنة 2019، عاود حوت "بيلوغا" الظهور قبالة الساحل السويدي، على ما ذكرت منظمة تراقب تحركاته يوم الإثنين.

ورُصد الحوت لأول مرة في أقصى شمال النرويج، في منطقة فينمارك، وأمضى أكثر من ثلاث سنوات يتحرك ببطء أسفل النصف العلوي من الساحل النروجي، قبل أن يسرّع خطواته فجأة في الأشهر الأخيرة ليبلغ النصف الثاني من السواحل النرويجية، إلى أن ظهر يوم الأحد في هونبوستراند، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للسويد.

وقال عالم الأحياء البحرية في منظمة "وان وايل" سيباستيان ستراند لوكالة فرانس برس: "لا نعرف سبب تحركه بهذه السرعة في الوقت الحالي"، خصوصا أنه يتحرك "بسرعة كبيرة بعيدا عن بيئته الطبيعية".

وأضاف "يمكن أن تكون الهرمونات هي التي تدفعه للبحث عن رفيقة. أو قد يكون ذلك عائدا إلى الشعور بالوحدة، لأن حوت البيلوغا نوع اجتماعي للغاية، ما يعني أنه قد يكون يبحث عن حيتان أخرى من نوعه".

ولفت ستراند إلى أن الحوت قد يبلغ ما بين 13 و14 عاما، ما يعني أنه "في عمر تكون فيه هرموناته قوية جدا".

ومع ذلك، فإن أقرب حيتان "بيلوغا" موجودة في أرخبيل سفالبارد، في أقصى شمال النرويج.

قصة الحوت "الجاسوس"