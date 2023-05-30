العالم اليوم - بايدن وأردوغان يبحثان ملفي "إف 16" وانضمام السويد "للناتو"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 01:19 صباحاً - اتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره رجب طيب أردوغان لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وأعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بمواصلة العمل معا كشركاء وثيقين، لتعميق التعاون بين بلديهما.

وقال بايدن، إن الرئيس التركي، أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة للطائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا، وإنه من جهته طلب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

كما ناقش الرئيسان استعدادهما كحلفاء في "الناتو" لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمي، بما في ذلك تعزيز الأمن عبر الأطلسي في قمة حلف الأطلسي بفيلنيوس.

وكان بايدن قد هنأ أردوغان، يوم الإثنين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، حيث قال في تغريدة على "تويتر": "ألف مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة العمل معا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.