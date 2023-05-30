مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراضى زراعية فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، هاجموا المواطنين الفلسطينيين بالحجارة فى منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق بلدة "دير دبوان"، ما أدى لإصابة أربعة منهم بالحجارة، كما أحرقوا أراضى مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل مواطن فلسطينى، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها.
وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدنى وآخرين بالاختناق.
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