رئيس تيار الحكمة لـ القاهرة الإخبارية: متمسكون بكل ما يعزز وحدة العراق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، إن العراقيين متمسكون بوطنهم وبكل شيء يعزز من وحدته، مؤكدا أن العراقيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الصراع داخل البيت الواحد يؤدى إلى خسارة الجميع.





وأضاف الحكيم فى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن إدارة الاختلافات تقوم بالأساس على إيجاد مساحات مشتركة وفق سياسة الالتقاء فى المنتصف. وتابع الحكيم "الاختلاف ليس مصدر قلق فى حد ذاته لكن الأزمة فى العجز عن إدارته.. وهناك الكثير من التحديات التى يواجهها العراق لكنه يسير على المسار الصحيح". وأكد رئيس تيار الحكمة العراقى أن ائتلاف إدارة الدولة العراقية حاليا تجسيد للتفاهم بين المكونات السياسية، مشيرا إلى أن هناك نضج سياسى متنام بين القوى السياسية العراقية. وأوضح أن الاستقرار الأمنى فى العراق حاليا قائم على أسس سليمة وصلبة، مضيفا "نشهد تفكيكا للأزمات التى عانيناها على مدار العقدين الماضيين أمنيا وسياسيا". وأكد رئيس تيار الحكمة العراقى "نطمح أن يكون العراق منفتحا على محيطه العربى والإسلامى.. ونعمل على تخفيف وطأة التوترات فى العراق والمنطقة بشكل عام".

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