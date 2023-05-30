الرئيس البلغارى يفوض وزير التعليم بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قام الرئيس البلغارى رومين راديف، اليوم الإثنين، بتسليم تفويض تشكيل حكومة جديدة إلى وزير التعليم نيكولاى دينكوف رئيس تحالف "نواصل التغيير والديمقراطية فى بلغاريا"، والذى يعد ثانى أكبر تحالف برلمانى فى البلاد.





وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكترونى أن دينكوف سيتعين عليه الآن تقديم مقترح بتشكيل مجلس الوزراء البلغارى لتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه. وبعد استلام التفويض، قال دينكوف إن بلغاريا بحاجة إلى حكومة مستقرة وبرلمان فعال، مشددا على أن بلغاريا لن تكون قادرة على حل مشاكل مثل الميزانية وإصدار القوانين إلا من خلال تشكيل حكومة نظامية.

ورفض دينكوف التعليق على تفاصيل أو مقترحات تشكيل الحكومة البلغارية الجديدة إلا بعد الجلوس على طاولة المفاوضات مع الكتل البرلمانية الأخرى والتوصل إلى مخطط لتشكيل الحكومة.

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