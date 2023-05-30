الصراعات المسلحة فى إفريقيا على طاولة مجلس الأمن بعد غد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع فى الثانى من يونيو المقبل، على المستوى غير الرسمى للجنة العقوبات المفروضة على حركة الشباب بـ الصومال المعروفة بلجنة 751 وذلك على مستوى الخبراء والاطلاع على تقريرهم نصف السنوى عن عمل و أنشطة المجموعة.
وأدرج مجلس الأمن على أجندة أعماله – دون تحديد تاريخ عقد الجلسة – هذا الأسبوع بند نقاش الخلاف على منطقة - رأس عنود - المتنازع عليها بين أرض إقليمى بونتلاند وصومالى لاند فى منطقة القرن الإفريقى، وتم ذلك بمبادرة من مندوب المملكة المتحدة فى المجلس.
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