بريطانيا تطلب مدرسين أجانب لسد العجز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن وزارة التعليم بدأت حملة توظيف مدرسين من الخارج لسد العجز فى تخصصات الرياضيات والعلوم واللغات. وذكر تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للبحوث التربوية فى بريطانيا أن درجات التلاميذ تأثرت بالنقص لأن مديرى المدارس كانوا يضطرون إلى اللجوء إلى استخدام مدرسين غير متخصصين "لسد العجز".

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