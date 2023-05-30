مشروع «مسام» ينزع 875 لغما فى اليمن خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - حقق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجارى، نجاحًا فى تطهير الأراضى اليمنية من الألغام، حيث تمكن من إزالة 875 لغمًا زُرعتها ميليشيات الحوثى فى مناطق متفرقة فى اليمن.





وذكر المركز - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الألغام التى تم نزعها، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و165 لغمًا مضادًا للدبابات، و686 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة، و3 ألغام مضادة للأفراد، و11 لغمًا مضادًا للدبابات، و519 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة فى محافظة عدن.

وفى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، نزع فريق "مسام" لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير منفجرة، كما جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات و51 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة فى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفى محافظة مأرب، نزع الفريق 120 لغمًا مضادًا للدبابات فى مديرية حريب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات فى مديرية رغوان.

وفى مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة.

وفى محافظة تعز، نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة فى مديرية الحريقية، ونزع 16 لغمًا مضادًا للدبابات و82 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية المخاء،

ولغمين مضادين للدبابات و27 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية موزع، كما جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة فى مديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد فى مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 3.989 لغمًا، فيما أصبح عدد الألغام التى نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و70 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية فى الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.