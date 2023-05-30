لافروف: كينيا مهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية "مجلس النواب بالبرلمان" موسى ويتانجولا فى كينيا "تحدثنا عن تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأفريقي. وهنا، كما نفهم جميعا، ستكون القمة الروسية الأفريقية الثانية التى ستعقد فى يوليو فى سانت بطرسبرج، ذات أهمية خاصة".

وأضاف لافروف: "نتوقع أن تسهل القرارات التى يتم إعدادها... توسيع نطاق التعاون العملى وتطوير تفاعلنا على الساحة الدولية حيث تحدد أفريقيا، على أساس معقول تمامًا، نواياها لتصبح مركزًا كاملاً لعالم متعدد الأقطاب".

وتعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى-الأفريقى يومى 26 و29 يوليو فى سان بطرسبرج.

وأقيم الحدث لأول مرة فى الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 فى مدينة سوتشى الروسية.